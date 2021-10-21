В СКО завершили уборку картофеля и других овощей. Валовой сбор последних составил 80 тысяч тонн при урожайности 129,7 ц/га. Картофеля собрали 435 тысяч тонн при урожайности — 136 ц/га. Продолжается работа по масличным культурам. Обмолочено 863 тысячи га, что составляет 90% от общей площади. По предварительным данным, средняя урожайность маслички — 6,2 ц/га. Уборка зерновых полностью завершена. Её площадь в этом году составила почти 3 млн га. По предварительным данным, средняя урожайность 11 ц/га. В этом году трейдеры предлагают за тонну пшеницы 3 класса от 115 до 122 тысяч тенге. Что касается экспорта пшеницы, за 8 месяцев текущего года СК отправил зарубеж 295 тысяч тонн на общую сумму 69,5 млн долларов США. Это на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Айгерим Мукашева