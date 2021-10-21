Масштабный концерт к 30-летию Независимости РК состоялся в областной филармонии им. Ақана Сері

В музыке — душа народа. А танец — один из способов её познания. Праздничный вечер открыл танец ансамбля «Туган жер» под аккомпанемент оркестра народных инструментов имени Сегіз Сері. Его художественным руководителем и дирижером является заслуженный деятель культуры РК Кайырлы Гафуров. Сегодня он особенно рад выступать на долгожданном большом концерте.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов им. Сегіз Сері:



— Из-за ситуации в стране мы долгое время не могли встретиться с нашей аудиторией. Однако, мы организовывали онлайн-концерты. Теперь мы рады возможности организовать такой большой концерт, как сегодня. Надеемся, что в будущем у нас будет столько же зрителей, сколько сегодня.

Завораживающая атмосфера царила на сцене. Задействовали солистов, камерный хор, танцевальный ансамбль, оркестр. Всё для того, чтобы выразить всю глубину и силу души народа, раскрыть самобытность многонациональной страны.

Песня «Казағым» местного поэта Дастена Баймуканова произвела большое впечатление на публику. Её исполнила общественный деятель Республики Казахстан, известная певица Дамеш Курманкина под аккомпанемент оркестра Сегіз Сері.

Дамеш Курманкина, солистка областной филармонии им. Ақана сері:

— Мы очень довольны. Мы воодушевлены и счастливы. В конце концов, наша страна безопасна. За 30 лет Казахстан добился успехов в любой сфере. Мы всегда готовы появиться на публике, спеть.

Представители более 130 национальностей проживают в нашей стране в мире и согласии. Кроме казахских национальных песен публике представили музыкальные произведения русского, украинского, татарского и киргизского народов.

Областная филармония им. Ақана сері открыла новый сезон всего 10 дней назад. Этот первый масштабный концерт по достоинству оценили гости филармонии.

— Замечательный концерт. Я даже не ожидала такого успеха артистов наших замечательных. И украинские, русские, казахские — история всего народа. Вообще замечательно!

— Концерт очень понравился. Много впечатлений. Аж дух захватывало, особенно, как пели певцы. Это очень красиво и танцы красивые.

— Ой, впечатления, знаете, вообще неописуемые. Отдохнули от всей души. Прям рады, что пришли и, конечно, своим артистам желаем, чтобы они нас радовали и радовали своими вот такими концертами. И, конечно, очень благодарны. Спасибо, что они это все организовали.

Анастасия Кузнецова