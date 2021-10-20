Более 5 тысяч североказахстанцев занимаются волонтёрской деятельностью

Все больше казахстанской молодёжи проявляет интерес к волонтёрству. Ребята помогают пенсионерам, малообеспеченным семьям, детям-сиротам. Каждый доброволец должен быть милосердным. Юлия Штрак присоединилась к движению год назад. Девушка стала бесплатным репетитором для детей из малообеспеченных семей.

Юлия Штрак, волонтёр:



— Возможно кому-то трудно преподавать, но мне очень нравится. Так, я могу попробовать на себе профессию учителя. О конкурсе я узнала через Instagram. Решила подать заявку в сфере образования и окружающей среды. Я очень благодарна организатором. Очень рада, что мои достижения и работа будут оценена высокой наградой.



Несмотря на то, что Юлия присоединилась к волонтерам относительно недавно, уже добилась немалых успехов. Сегодня её труд оценили на областном форуме волонтёров «Асар».

Популяризация национальных ценностей, достояния Великой степи. В номинации «ASYL MURA» наградили Асыл Ахметову. Девушка через социальные сети не только пропагандирует культуру и быт казахского народа, но и призывает североказахстанскую молодежь совершать добрые дела.

Асыл Ахметова, волонтёр:



— Я рада, что могу помогать нуждающимся. Добрые дела можно совершать и через социальные сети. Открыв сбор, я рада, что смогла оказать материальную помощь маленьким детям, которые нуждались в лечении. Сегодня вся молодёжь активно сидит в социальных сетях. Видят, что многие нуждаются в помощи. Поэтому, призываю всех помогать нуждающимся и принимать активное участие в их жизни.

В рамках форума подвели итоги конкурса «Лучший волонтёр — 2021». Его организовало общественно-студенческое объединение «За будущее Казахстана». Конкурс проходил по 7-ми направлениям общенационального проекта «Birgemiz». Всего в нём приняли участие 82 активиста. Лучшими стали 21 североказахстанец. Каждому из них вручили благодарственные письма, денежные сертификаты и памятные статуэтки.

Рустем Арманов, председатель общественно-студнческого объединения «За будущее Казахстана»:



— Такие направления, как «Taza alem», «Bilim», «Sabaqtastyq» и многие другие. Все эти направления не означают, что это разные ворлонтёры. Это означает то, что волонтёрское движение имеет свои огромные масштабы. Все волонтёры работают на благо одной цели — помощь другим людям.



Всего в СК волонтёрской деятельностью занимаются более пяти тысяч человек. Из них свыше двух тысяч только по городу.

Алишер Ашимов