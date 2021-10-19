Позволяет создать единый портрет страны: К.Аксакалов о переписи населения

11 дней осталось до завершения национальной переписи населения. В СК её прошли около 300 тысяч человек. Из них 58% свои данные внесли самостоятельно, выбрав онлайн-вариант. В регионе задействовано свыше 500 интервьюеров. Многие из них столкнулись со сложностями. Некоторые североказахстанцы не передают номера уведомлений о прохождении онлайн-переписи, порой даже не открывают дверь. Аким области Кумар Аксакалов обратился к жителям региона. Он отметил, что проводимая кампания играет важную роль в государственном управлении. На сегодня перепись — единственный инструмент, который позволяет создать единый портрет страны. Ведь источником информации выступает само население.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Проведение очередной переписи в стране позволит получить широкий круг демографической и социально-экономической информации. Итоги переписи будут использоваться для экономического прогнозирования, для разработки социальных программ, определим вектор развития строительства и других сфер. Одним словом, все это делается для улучшения качество жизни граждан. Призываю североказахстанцев принять активное участие в переписной кампании. Сегодня по области в торговых домах, магазинах, госучреждениях и на рынках размещено 88 инструкторских участков, где можно пройти перепись. Призываю не дожидаться прихода персонала домой, а прийти в инструкторский участок и заполнить свои данные.

Айгерим Мукашева