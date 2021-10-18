Избавиться от «косточки» на ноге за полчаса: в СКО провели уникальную операцию

Вальгусная деформация первого пальца стопы — в простонародье «косточка» на ноге. Эта патология приносит массу неудобств, порой причиняет боль. Такая «шишка» есть у 60% взрослых казахстанцев. Чаще всего встречается у женщин. Это из-за слабых связок переднего отдела стопы. Наследственность тоже играет роль, говорят ортопеды.

Кайрат Тажин, заведующий отделением ортопедии Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова, г.Нур-Султан:



— Эта патология актуальна. Новые технологии, которыми мы владеем и сегодня показали, это малоинвазивные техники через один мини-надрез с использованием новейших силовых инструментариев мы можем использовать любую грубую деформацию стопы.

Чтобы избавиться от «косточки» раньше проводили операцию под наркозом. Назначали её только в тяжёлых случаях, когда без хирургического вмешательства было не обойтись. Сейчас же благодаря новым технологиям «шишку» удаляют чаще всего из эстетических соображений. После такой малоинвазивной операции шрамов и рубцов не остаётся. ОртопЕдия сделала огромный шаг вперед за последнее десятилетие, говорит Кайрат Тажин.

Кайрат Тажин, заведующий отделением ортопедии Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова, г.Нур-Султан:



— Пациенты носили гипсовые повязки. Операция выполнялась на одной стопе, через полгода снова наркоз, операция и реабилитация на второй стопе. Сейчас операция занимает около 30 минут на две стопы. Он может и сегодня встать, но мы рекомендуем на следующий день.

Пару месяцев нужно носить ортопедическую обувь. Сегодня операцию без наркоза, крови и рубцов сделали четверым североказахстанкам. Впервые в нашей стране малоинвазивную технологию в лечении «косточки» на ноге применили 7 лет назад. Сейчас наработанный опыт передают регионам. Теперь и североказахстанские специалисты смогут проводить такую операцию.

Айгерим Мукашева