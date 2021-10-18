Избавиться от «косточки» на ноге за полчаса: в СКО провели уникальную операцию

Здравоохранение

22:05 18 Октября 2021

Вальгусная деформация первого пальца стопы — в простонародье «косточка» на ноге. Эта патология приносит массу неудобств, порой причиняет боль. Такая «шишка» есть у 60% взрослых казахстанцев. Чаще всего встречается у женщин. Это из-за слабых связок переднего отдела стопы. Наследственность тоже играет роль, говорят ортопеды.

Кайрат Тажин, заведующий отделением ортопедии Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова, г.Нур-Султан:

— Эта патология актуальна. Новые технологии, которыми мы владеем и сегодня показали, это малоинвазивные техники через один мини-надрез с использованием новейших силовых инструментариев мы можем использовать любую грубую деформацию стопы.

Чтобы избавиться от «косточки» раньше проводили операцию под наркозом. Назначали её только в тяжёлых случаях, когда без хирургического вмешательства было не обойтись. Сейчас же благодаря новым технологиям «шишку» удаляют чаще всего из эстетических соображений. После такой малоинвазивной операции шрамов и рубцов не остаётся. ОртопЕдия сделала огромный шаг вперед за последнее десятилетие, говорит Кайрат Тажин.

Кайрат Тажин, заведующий отделением ортопедии Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова, г.Нур-Султан:

— Пациенты носили гипсовые повязки. Операция выполнялась на одной стопе, через полгода снова наркоз, операция и реабилитация на второй стопе. Сейчас операция занимает около 30 минут на две стопы. Он может и сегодня встать, но мы рекомендуем на следующий день.

Пару месяцев нужно носить ортопедическую обувь. Сегодня операцию без наркоза, крови и рубцов сделали четверым североказахстанкам. Впервые в нашей стране малоинвазивную технологию в лечении «косточки» на ноге применили 7 лет назад. Сейчас наработанный опыт передают регионам. Теперь и североказахстанские специалисты смогут проводить такую операцию.

Айгерим Мукашева

Читайте также

В СКО больше всего тех, кто негативно относится к вакцинации
С начала года в СКО бруцеллёз выявили у 412 голов КРС
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 североказахстанцев
24 студента заразились коронавирусной инфекцией
С 9 октября в СКО введут дополнительные карантинные ограничения
Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитационной помощи детям открылось в Петропавловске
Больше 1 млн тенге заплатили 20 североказахстанцев за нарушение ограничительных мер
Более 4 тысяч случаев ОРВИ за месяц зафиксировали в СКО
СК перешёл в «красную» зону
Почти 11 тыс человек прошли полный курс вакцинации в районе М. Жумабаева
С начала года туберкуёзом заразился 101 североказахстанец
Рост заболевамости COVID-19 отмечается в СКО