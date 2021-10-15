В районе имени Г.Мусрепова новый аким

Глава региона поставил перед руководителем района имени Г. Мусрепова ряд задач. Одна из главных — привлечение инвестиций, ведь их грамотное распределение — залог успешного развития района и, в целом, области. Серик Мухамедиев свою трудовую деятельность начал 32 года назад начальником отдела эксплуатации Автоколонны в Алматы, также работал в сфере коммерции и бизнеса, возглавлял различные фирмы, а в марте 2016 стал руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства. Его кандидатуру на пост главы района актив поддержал единогласно.

Серик Мухамедиев, аким района им.Г.Мусрепова:



— Агзам Ахметжанович действительно держал в лидерах данный район, очень сложно будет переплюнуть его. Но поставленные задачи я постараюсь выполнить и действительно, мы должны двигаться только вперед, независимо ни от чего. Я думаю, актив и депутаты данного района помогут мне в данной работе, и мы покажем результаты уже в будущем году.

Бюджет области в этом году составляет больше 400 млрд тенге. Только в район имени Г. Мусрепова направили 13 млрд, это в 2 раза больше, чем в 2020. Эти деньги позволят развивать сельское хозяйство, улучшать инфраструктуру, заниматься строительством и ремонтом социальных объектов, а еще возводить новые дома.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году в Новоишимке был сдан 50 квартирный дом, в этом году еще один строим, и эта тенденция будет продолжена, поскольку Новоишимка крупнейший районный центр с большой перспективой. Продолжаем работу по восстановлению водоснабжения в сельской местности. В районе в прошлом году восстановлено 42 километра сетей в 8 селах, выделили 43 млн тенге.

После небольшого отчета перед активом района глава региона проинспектировал реализацию строительства новой котельной в Новоишимском. Стоимость проекта составляет чуть больше одного млрд тенге, ожидаемая мощность — 20 мегаватт. Сейчас в районе функционирует 9 котельных, с вводом в эксплуатацию новой, 5 закроют. Эта котельная сможет обеспечить теплом 29 многоэтажных домов и все социальные объекты.

Мамырбек Шамшетов, начальник участка ТОО «Караганда-Котломаш»

— У нас установлено будет 4 котла. На каждые 2 котла идет подача, в случае аварии 2 котла всегда могут работать. Начало строительства сентябрь месяц. Сейчас ведутся земляные работы, фундамент укладываем, к 25 числу планируем завершить и начать каркас здания.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Несколько котельных мы зашли, посмотрели, они расположены между многоэтажными домами — это же не удобно, постоянная зала, дым. Плюс разные тарифы, устаревшие котлы нужно было нам модернизировать. Было принято решение объединить, теперь самое важное, чтобы люди почувствовали разницу. То есть они должны платить меньше, а в домах должно быть теплее.

Запустить новую котельную планируют в следующем году. Кроме этого, в 2018 в райцентре начали строительство канализационных сетей и очистных сооружений, потратят больше 3 млрд тенге. Полностью восстановили 25 километров трубопровОда. Все сточные воды от населения и предприятий единой системой будут отводиться на очистные сооружения, тем самым улучшится экология, и запах на который периодически жалуются мусреповцы исчезнет. Сюда уже завезли 70% необходимого оборудования, сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— С учетом развития Новоишимки, который с каждым годом растет и имеет большой потенциал нужны соответствующие коммуникации. Пошли на затраты, чтобы проложить новые канализационные сети, с учетом перспектив развития Новоишимки как поселка, у которого большой потенциал.

Ознакомился Кумар Аксакалов и с ходом строительства нового 50-квартирного дома по льготному кредитованию. На его возведение выделили 600 миллионов тенге, но уже на первом этапе подрядчик испытал трудности из-за роста цен на стройматериалы, ему сделали корректировку. Сейчас проблема в другом.

Карыбай Шаяхин, директор ТОО «ПМК-5»:

— У нас одна проблема — дизтопливо. Грузоперевозки простаивают, топлива нет. Оно подорожало и его просто в наличии нет, машины простаивают, мы ходим собираем, там-там. Вот эта проблема. Мы установили окна, провели отопление и вот кладка.

По проекту объект необходимо сдать в конце этого года, но из-за проблем подрядчик рискует не успеть. Кумар Аксакалов поручил взять этот вопрос на контроль. И последний, но не по важности объект, — молочно-товарная ферма в Привольном. Рассчитана она на 640 голов КРС, пока завезли только 466. После выхода на полную мощность общий надой в день будет составлять порядка 4,5 тонн молока. Новый комплекс позволил обеспечить постоянной работой 35 человек.

Жанель Бисенбаева