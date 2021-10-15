Ушла из жизни краевед Вера Яворская

Общество

21:41 15 Октября 2021

На 85-ом году ушла из жизни ветеран труда, педагог, краевед с полувековым опытом Вера Яворская. Это человек, отдавший десятки лет изучению родного края. Своему любимому делу Вера Никитична посвящала и стихотворения. С ними можно ознакомиться в её авторском сборнике под названием «Радуга Приишимья». Будучи на заслуженном отдыхе, краевед передавала свой жизненный и педагогический опыт молодому поколению. Многие годы сотрудничала и с муниципальным телеорадиоканалом. Благодаря познавательным интервью Веры Никитичны нашими корреспондентами написаны десятки материалов.

Жанель Бисенбаева

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