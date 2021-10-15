Откроют ли в СК врачебно-физкультурный диспансер для спортсменов?

Более 26-ти тысяч североказахстанцев переболели коронавирусом с начала пандемии. У 73% из них болезнь протекала с симптомами. Некоторым даже после выздоровления приходится бороться с неприятными последствиями инфекции. Такими, как пневмосклероз, дыхательная и сердечная недостаточность.Чаще всего встречаются они у переболевших тяжёлой степенью вируса. Для них в нашем регионе предусмотрены отделения реабилитации.

Один — находится в районе М. Жумабаева. Там за пять месяцев заново дышать полной грудью научились свыше двухсот североказахстанцев. Еще одно отделение на 30 коек открыли на базе многопрофильной областной больницы. Здесь специалисты вылечили почти 700 пациентов. Третье отделение реабилитации, которое находилось на базе 1-ой городской больницы, пришлось перепрофилировать в инфекционный стационар. Об этом рассказали на заседании общественного совета при Северо-Казахстанском областном филиале партии «Nur Otan».

Рассмотрели на нём и предложение североказахстанской легкоатлетки Ирины Эктовой. Спортсменка высказала мнение о важности открытия в нашем регионе врачебно-физкультурного диспансера. Его нет в 6-ти областях. В их числе и наш регион. Такие специализированные учреждения, говорит Ирина, необходимы сегодня спортсменам.

Ирина Эктова, заместитель председателя совета по вопросам здоровья нации при СКОФ партии «Nur-Otan»:



— На вопрос «Почему мы не лечимся в больницах по месту жительства?» Отвечу сразу. Приходя с проблемами к доктору, она мне всегда говорит, ну что, добегалась, допрыгалась. Там связка, там грыжа вот такая. А когда мы проходим у себя в центре в Алматы, говорят: «На пару лет проблему точно забудешь. Совсем другой подход.

Асылбек Альдименов, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта СКО:



— Порядка 4 тысяч спортсменов представляют область на республиканских соревнованиях, более 700 на международной арене. 02.06 В Акмолинской области имеется такой диспансер. Мы создали комиссию и в ближайшее время хотим ознакомиться на какой базе функционируют. Также будет подана бюджетная заявка с предложением рассмотреть функции диспансера посредством госзаказа.

Айгерим Мукашева