В ГТК прошла конференция, посвященная Независимости РК

«Молодёжь — вечный двигатель прогресса», — так считает Александр Супрунюк. С 2018 года он активно принимает участие в различных благотворительных акциях, субботниках. За свои добрые дела и помощь обществу Алекстандр получил благодарственное письмо от Елбасы.

Александр Супрунюк, студент 4 курса Гуманитарно-технического колледжа:



— Я считаю, что будущее нашей страны стоит за молодежью. Государство тоже так считает и проводит различные мероприятия для молодежи, законы выпускают. Например, два года назад был год волонтеров. Сегодня я буду рассказывать о том, что наши студенты делали для государства, волонтерства. В том числе и я».

В этом и заключается цель конференции. Разъяснить молодым людям, какой путь страна прошла до обретения суверенитета. И как развивалась после. Помимо этого, Молодёжное крыло «Жас Отан», которое уже долгие годы сотрудничает с колледжем, сегодня набирает новобранцев.

Галина Болбачан, представитель Молодежного крыла «Жас Отан»:



— Нашей основной сферой деятельности является работа с молодежью. Мы привлекаем молодых ребят. Так как молодежь — будущее нашей страны. К 30-летию Независимости созданы дорожные карты. Там представлено очень много мероприятий, связанных с молодежью. Это помощь ветеранам, экологические субботники, различные акции, «Біз біргеміз», помощь приютам и так далее.

В завершение мероприятия подвели итоги конкурса «Лучшее эссе колледжа», приуроченного к 30-летию Независимости Республики Казахстан. В нем принимали участие, как студенты, так и преподаватели. Победители зачитали свои эссе перед участниками конференции.

Диана Салихова