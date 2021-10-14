Как тайыншинцы принимают участие в прививочной кампании

Всего несколько месяцев назад Вадим Попюк отпраздновал своё 18-летие. Молодой человек не раздумывал — ставить вакцину или нет. Как только нагрузка в учёбе стала меньше, решил привиться от коронавирусной инфекции. Выбрал российский «Спутник- V». Сегодня получит вторую дозу антигена.



Вадим Попюк, житель г. Тайынша:



— Первую перенёс нормально, бессимптомно. Температуры не было. 02.04 Я учусь в городе. Боюсь привезти вирус домой, заразить близких. В доме есть пожилая бабушка. Они ведь тяжело переносят болезнь.

До закрытия прививочного кабинета осталось чуть больше получаса. Однако, желающих получить антиген меньше не становится. Приходят один за другим, говорят врачи. В целом, в день вакцинируются порядка 60-ти человек. Пик пришёлся на начало кампании. Тогда здесь в сутки иммунизировались больше 200 североказахстанцев. Сейчас почти 60% взрослого населения антиген уже получили.

Батес Латиф, заместитель главного врача Тайыншинской центральной районной больницы:



— Если в начале кампании люди относились к вакцинации агрессивно, на сегодняшний день люди успокоились. Поняли, пользу вакцинации. Ежедневно мы проводим агитационную работу, ходим по домам. И на сегодняшний день люди относятся к вакцинации положительно.



В Тайыншинском районе функционируют три прививочных кабинета — в ЦРБ и во врачебных амбулаториях Чкалово и Келлеровке. Для отдалённых сёл действуют также выездные бригады. На выбор тайыншинцев есть три антигена — российский «Спутник- V», китайский «Vera Cell» и отечественный «QazVac».

Жанель Бисенбаева