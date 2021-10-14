33 свёртка синтетических наркотиков изъяли полицейские у горожанки

Криминал

21:06 14 Октября 2021

Понять, что в свёртках скрывается запрещённое вещество не трудно. Подтвердила это и экспертиза. При задержании у 25-летней жительницы Петропавловска изъяли 33 пакетика с кристаллообразным веществом. Как оказалось, два года назад девушка уже привлекалась к ответственности за, так называемые, наркограффити. Она наносила на стены домов надписи с рекламой веб-ресурсов. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП СКО

— Согласно заключению СХИ, изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PvP, известное также под названием «соль», «скорость», общим весом 15,3 гр. , что, согласно сводной таблице наркотических средств, относится к особо крупному размеру. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

Всего с начала года североказахстанские полицейские задержали 13 «закладчиков». Из незаконного оборота изъяли свыше 404 килограммов различных наркотических средств, из них свыше 4 килограммов — синтетические.

Жанель Бисенбаева

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