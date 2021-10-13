«Tәуелсіздік music vibe» by Qyzyljar: проект для талантливых североказахстанцев

Культура

21:22 13 Октября 2021

«Tәуелсіздік music vibe» by Qyzyljar. Проект, посвященный 30-летию Независимости РК, презентовали в областной библиотеке им. Сабита Муканова. Организовали его представители управления культуры, развития языков и архивного дела. Основные цели — популяризация талантливой молодёжи, её привлечение к отечественной культуре. Участие в нём принимают молодые деятели искусства, журналисты и многие другие. Активисты снимают видеоролики, в которых рассказывают не только о себе, но и о своих кумирах.

Тимур Каримжанов, режиссёр проекта «Tәуелсіздік music vibe» by Qyzyljar:

— «Vibe» в переводе с английского означает «вибрация». Он рассказывает о том, что эмоции, созданные вокруг какого-то события. Мы решили этим проектом поговорить с молодежью на их языке. В той форме, которая им доступна. Поэтому в видеороликах у нас есть такие персонажи, как молодые тиктокеры, которые стремятся развиваться и творить.

Алишер Ашимов

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