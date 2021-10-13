К 2025 году 1295 объектов области станут доступными для лиц с ограниченными возможностями

Михаил Гвоздев — инвалид 1 группы. Проблемы со здоровьем у мужчины начались еще в студенчестве. Тогда и проявились первые симптомы рассеянного склероза. Со временем болезнь прогрессировала. С костылей пришлось перейти в инвалидное кресло. Поэтому перед тем, как выбраться из дома в то или иное место, уточняет наличие пандуса ширину дверных проёмов.

Михаил Гвоздев, житель г. Петропавловска:



-Если не получается в здание заехать, потому что пандусы крайне редко встречаются в нашем городе, то либо приходится просить помощь, либо отказываться от посещения данного учреждения. Если бы на общественном транспорте был съемный пандус как в Европе, было бы идеально. У нас такое вряд ли в ближайшее время возможно, поэтому я езжу на социальном такси. Там у них все оборудовано.



В СК универсальными являются только 162 объекта. Туда можно попасть всем, вне зависимости от физических возможностей. Но, этого очень мало. Возможно, ситуацию улучшит выполнение национального плана, в рамках которого через 4 года в регионе планируют адаптировать 1295 объектов.

Юлия Биржанова, заместитель руководителя отдела занятости исоциальных программ г. Петропавловска:



— Так, например, по входной группе в обязательном порядке необходим пандус в наружный с поручениями и кнопкой вызова или подъемник, тамбур, и ширина открытой двери должны быть не менее 90 см, а высота порога не более 2,5 см. Что касается путей движения в помещении, то ширина дверных проемов 90 см и наличие тактильных полос.

А еще в помещении должны быть оборудованы санузлы и парковочные места со специальным знаком. Однако, эти правила соблюдают не везде. Устанавливают слишком высокие пандусы, нерабочие кнопки вызовов. За такие нарушения учреждениям выписывают предупреждения или штрафы по ст 83 КоАП РК. С начала года к административной ответственности привлекли на 248 тысяч тенге, выдали 60 предписаний.

Асель Аубакирова, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам государственной службы СКО:



— Согласно Закону « О государственных услугах», услугодатели обязаны создавать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями при получении госуслуг. В этой связи департаментом совместно с госорганами на постоянной основе проводится мониторинг социально значимых объектов.

К ним относятся больницы, аппараты акимов и другие государственные органы. Так, с начала года сотрудники департамента посетили 50 объектов, где выявили 20 замечаний.

Гюзель Закария