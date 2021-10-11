В микрорайоне «Береке» загорелось больше 1 гектара камыша

ДЧС

21:07 11 Октября 2021

В микрорайоне «Береке» загорелось больше 1 гектара камыша. На пульт спасателей вызов поступил в час дня. Спустя 2 минуты пожарные уже прибыли на место возгорания. Тушили пожар 20 человек из личного состава и 6 единиц техники. По словам ЧС-ников, угрозы жилым домам не было.

Ещё один масштабный пожар произошёл 9 октября по адресу Мусрепова, 38. В 6 часов вечера загорелась кровля кондитерского цеха. Его сотрудники, это 15 человек, эвакуировались сами. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и необходимостью вскрытия кровли. Возгорание ликвидировали только через час. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрооборудования.

Айгерим Мукашева

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