В СКО открылся Центр поддержки кандасов и переселенцев

Общество

21:05 11 Октября 2021

По заказу Центра занятости населения в СКО открылся Центр поддержки кандасов и переселенцев. Теперь они могут обращаться в колл-центр или на страницы в социальных сетях с вопросами трудоустройства и обеспечения жильем . Там их проконсультируют и направят в нужное русло. А еще сотрудники центра будут объезжать южные регионы страны, чтобы привлечь необходимых специалистов. Они помогут желающим с оформлением документов и переездом на север. Первые 2 месяца проект будет работать в пилотном режиме.

Ануар Токпанов, руководитель проекта информационно-консультационного центра по приему кандасов и граждан из трудоизбыточных регионов страны

— У нас уже есть план. На этой неделе мы обойдем кандасов из Афганистана. Посмотрим дома для следующих переселенцев. А вот уже со следующей недели поедем в Туркестанскую, Кызылординскую области. Там будем привлекать специалистов к нам. В целом, мы равномерно распределили работу по регионам на 2 месяца.

Айгерим Мукашева

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