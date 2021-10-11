14 овец погибли под колёсами автомобиля в СКО. Это произошло в ночь на 11 октября на трассе «Нур-Султан — Петропавловск» возле села Кременчуг Тайыншинского района. Отара овец оказалась под колёсами автомашины «ВАЗ 2115». Оказалось, что 36-летний водитель из Кокшетау не успел среагировать, когда в свете фар неожиданно появились животные. В результате столкновения погибли 14 голов скота. Водитель не пострадал, а вот машина получила механические повреждения. На владельца скота составили протокол.

Айгерим Мукашева