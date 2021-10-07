99% ЧС-ников региона прошли полный курс вакцинации

Их долг — спасать жизни других. Этой же установки ЧС-ники придерживаются и в вопросе вакцинации. Говорят, что они -в числе первых, кто решил привиться, чтобы не подвергнуть опасности окружающих Адиль Спаен вакцинировался двумя компонентами еще в апреле. Перенес всё без осложнений.

Адиль Спаен, заместитель начальника оперативного управления силами и средствами СПиАСР ДЧС СКО:



— На мой взгляд, граждане нашей страны сами должны осознать необходимость вакцинации. Тем самым понять, что если не сделать прививку от коронавируса, можно столкнуться с серьезной опасностью.



Согласны с его мнением и остальные сотрудники. В первую очередь, они думали о родных и коллегах.

-Несмотря на то, что мы напрямую не контактируем с людьми, мы принимаем звонки. Вакцинировались, чтобы обезопасить наших коллег, с кем мы работаем здесь сутками, а также своих близких и родственников, родителей пожилых и детей, которые ходят в школу.



— Дабы обезопасить свою семью, вакцинировались в первых рядах, конечно, полностью двумя компонентами. По крайней мере за весь период пандемии мы прошли без заболеваний.



Всего в ведомстве трудятся 866 человек, 99% из них — прошли полный курс вакцинации.

Евгений Журавлев, главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО:



— Лишь 10 человек не вакцинировались по причине медицинского отвода, но, они тоже ждут своей очереди. Я лично сам вакцинировался в июле Спутником-V. Это было мое личное решение, потому что я переболел в декабре прошлого года ковидом и с осложнением двустороннего воспаления легких, дядя у меня умер от ковида… Поэтому я призываю всех вакцинироваться. Это очень нужное дело. Создание коллективного иммунитета — только таким образом мы можем противостоять этой болезни.

Помимо вакцинации пожарные принимают и другие меры: кварцуют кабинеты 2 раза в день, замеряют температуру и не игнорируют приложение Ashyq.

Гюзель Закария