75-летней пенсионерке из села Явленки бесплатно подключили воду в дом

На себе 75-летняя Галина Масленникова ежедневно таскала тяжёлые канистры с водой. До ближайшего колодца — несколько улиц. Далековато, но выбирать особо не приходилось, рассказывает сельчанка.

Галина Масленникова, жительница села Явленки, Есильский район:



— По прямой, кругом. Хоть в тот край, хоть туда. Потом вручную крутим. Привезла меня мама сюда в 8 лет. Сейчас мне 75. С этих пор я здесь живу.



Спустя десятки лет и на улице Галины Ивановны наступил праздник. В дом пенсионерки проводят питьевую воду. Причём подключают к центральному водоснабжению бесплатно. Сельчанка вошла в список льготников, который сформировали сами подрядчики.

Мнайдар Тлеукин, аким Явленского сельского округа, Есильский район:



— Жилые дома они самостоятельно будут подсоединяться. ТОО «Акбулак-2020» они проводят тоже такую работу. Пенсионерам и одиноко проживающим за свой счёт проводят. Есть возможность, тем, кто оплачивает добросовестно, для них 1,5 тысяч за метр прокола делают.



Заплатила бы сельчанка за подключение больше 600 тысяч тенге. Вода в домах есть почти у 80 % населения. Работу будут продолжать и дальше.

А это уже другая сторона Явленки. Здесь полным ходом идёт работа по реконструкции местного дома культуры. Ремонта центр не видел с момента своего основания — больше полувека назад.

Нуркен Сисенбаев, и.о. директора Есильского районного дома культуры:



— Сейчас обшивается современной керамагнитной плитой, утепляется. Занимаются работой подрядная организация ТОО «Сантехэлектромонтаж». Это петропавловская компания.

Реконструируют дом культуры по программе «Ауыл — ел бесігі». Выделили на ремонт больше 64 млн тенге. Свои двери обновлённое учреждение откроет уже в конце этого месяца.

Жанель Бисенбаева