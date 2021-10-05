Троих овец украли у жителя Айыртауского района

Криминал

23:20 5 Октября 2021

Троих овец украли у жителя Айыртауского района. Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. Как выяснилось, трое жителей из соседнего села совершили кражу на машине «ВАЗ-2115». Однако, скрыться им не удалось, их заметили местные жители. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-ей статьи 188-й УК РК «Скотокрадство». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. С начала года в области зарегистрировано 27 краж скота, из них на сегодня раскрыт 21 факт. Полицейские напоминают, необходимо принимать меры по защите своего имущества и не допускать вольного выпаса. Иначе владельцев бродячего скота привлекут к административной ответственности. С начала года стражи порядка выявили 1800 таких нарушений.

Айгерим Мукашева

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