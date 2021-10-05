Лучшего оперативника выбрали североказахстанские полицейские

Асылбек Аяганов — ровесник Независимости. Оперуполномоченным служит с 2015 года. Только в этом году раскрыл 8 тяжких краж из квартир, 3 угона и 18 преступлений небольшой и средней тяжести. Летом Асылбек участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, в результате которых задержал преступную группу. Занималась она квартирными кражами.

Асылбек Аяганов, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:



— В органах внутренних дел я с 2011 года. Пошел служить по наставлению старших братьев, так как они работают в полиции, на разных должностях. В уголовном розыске я с 2015 года. Выбрал эту профессию, так как очень интересно; постоянно в круговороте событий, участвуешь в раскрытии и задержаниях злоумышленников. Я всегда хотел помогать людям, попавшим в беду.

В борьбе за звание лучшего среди девяти претендентов Асылбек показал отличные результаты на тестировании, стал первым по физической и огневой подготовке, продемонстрировал умение пользоваться специальными боевыми приёмами. Финал конкурса прошёл в южной столице. Там Асылбек получил из рук министра внутренних дел страны благодарственное письмо. Участие в конкурсе стало для молодого офицера полиции важным этапом в профессиональном росте. К слову, рейды, операции и задержания в этом подразделении — ежедневная практика.

Асылбек Аяганов, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:



— Одно из недавних задержаний — задержание в июле группы лиц, занимавшейся кражами из квартир путем подбора ключа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Далее были проведены оперативные комбинации и виновные были задержаны с поличным. На данный момент ведется следствие.



К участию допускались сотрудники с лучшими показателями по служебной деятельности. Всего в финале состязались 17 претендентов из разных уголков страны.

Жанель Бисенбаева