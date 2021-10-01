Традиционный этап общенациональной переписи населения начался в СК

У Дмитрия Шерстова сегодня первый рабочий день. За месяц парень должен обойти 10 домов. Поквартирный обход начал с многоэтажки по улице Карима Сутюшева. Начать непросто, признается парень. Перед тем, как приступить к сплошному обходу, он прошел обучение.

Дмитрий Шерстов, интервьюер:



— Нас на планшетах обучали. Мы проходили все вопросы и каждый вопрос разбирали индивидуально. Около 60-ти вопросов. В принципе, жилищные вопросы нормальные. А вот индивидуальных вопросов слишком много. И мне кажется, старшее поколение будет относиться немного агрессивно.

Опрос занимает 20-30 минут времени. Однако, не все североказахстанцы готовы выделить время. Закрытые двери, неразговорчивые респонденты. Есть и те, кто идет навстречу интервьюерам. Среди них — Валентина Новгородова. В переписи не видит ничего страшного. Проходит её не в перый раз.

Валентина Новгородова, жительница г. Петропавловска:



— Переписи были… Вопросов было мало. Все вопросы были понятные. Не было таких вопрос, например, из чего дом состоит, сколько ты живёшь там. В основном были вопросы: указать пол, сколько зарабатываешь и всё. А здесь я даже не поняла.

Всего по области задействовали 576 интервьюеров. Из них 150 — по городу. Каждый должен опросить 800 респондентов.

Марал Даниярова, руководитель отдела департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:



— Всего по городу расположены 34 инструкторских участка. Они находятся в крупных торговых центрах. Режим рабочего времени можно посмотреть на сайте sanaq.gov.kz. Всего по области работают 79 инструкторов-контролеров, 30 — по городу.

Второй этап общенациональной переписи продлится до 30 октября.

Алишер Ашимов