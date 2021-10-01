Пенсионеров поздравили ЧС-ники

Приятная акция от специалистов городского управления по ЧС ожидала пенсионеров в честь Дня пожилых. Огнеборцы навестили ветеранов труда и установили в их домах специальные датчики, которые помогают предупредить возгорание. Новый отопительный сезон уже начался. Поэтому специалисты еще раз напоминают о мерах безопасности в домах. Они побывали в гостях у Юрия Устинина. Он много лет проработал в пожарной службе и всё в своем доме старается делать по правилам. С теплом вспомнил времена своей службы и поблагодарил за поставленные антипожарные датчики.

Юрий Устинин -ветеран органов гражданской защиты



— Каждый год звонят, приезжают, поздравляют, иногда сидим и чай пьем. Я иногда в пожарную охрану захожу. Это очень хорошее дело. Датчики предупредят возгорание. А оно уже случалось на моем опыте.

Анастасия Кузнецова