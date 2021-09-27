За два дня североказахстанские полицейские разыскали пятерых уголовных преступников

Пятерых уголовных преступников задержали стражи порядка за 2 дня. Среди них и 55-летняя женщина, разыскиваемая за мошенничество российскими полицейскими уже 5 лет. Местонахождение злоумышленницы определили в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». А среди лиц без определённого места жительства полицейские нашли без вести пропавшего карагандинца. 38-летний мужчина должен был приехать погостить к родственникам в Россию еще в начале сентября, но так и не доехал. Они и забили тревогу. В ближайшие дни мужчина пообещал вернуться домой.

Руслан Мужубаев, старший оперуполномоченный УКП ДП СКО:

— Согласно достигнутого соглашения между Республикой Казахстан и странами СНГ на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», задачей которого является установление и задержание уголовных преступников, а также лиц, без вести пропавших. В рамках взаимодействия с приграничными областями РФ на постоянной основе осуществляется обмен оперативно значимой информацией, требующейся для розыска уголовных преступников и без вести пропавших. Так же отделом розыскауправления криминальной полиции на постоянной основе в страны СНГ направляются розыскные задания и ориентировки.

Гюзель Закария