Абаевед Омар Жалел встретился с североказахстанскими школьниками

Народ должен чтить и следовать своим традициям, а самое главное — стремиться к единству. Этому учит нас великий Абай. Шырайлым Дюсенова с творчеством мыслителя познакомилась в начальных классах. Слова назидания Абая актуальны по сей день. Каждое слово несет в себе определённый смысл, говорит девушка.

Шырайлым Дюсенова, учащаяся 11 «Ә» класса казахской школы-гимназии им. Абая:



— Мне очень понравилась эта встреча. Во время беседы с Омаром Жалелом я узнала многое об Абае Кунанбаеве. Он стал проводником понимания философии жизни. Читая его слова, я получаю вдохновение и новый импульс к получению знаний.



Произведения великого Абая не утратили своей значимости. Они проникнуты нравственным и духовным богатством. Молодежь должна изучать труды мыслителя и стать твердой опорой независимого Казахстана, считает абаевед.

Омар Жалел, абаевед, г. Алматы:



— Будущее нашей страны связано с наследием великого поэта. Абай писал стихотворения на разные темы: политика, сатира, любовь и многое другое. Наша цель состоит в том, чтобы молодежь стала благоразумнее и справедливее.

Национальная гордость, духовный реформатор и великий мыслитель. Сегодня произведения Абая переводят на другие языки, изучают его творчество.

Алишер Ашимов