Почти половину семейного бюджета североказахстанцы тратят на продовольственные товары

Общество

23:17 23 Сентября 2021

По данным обследования домашних хозяйств, за 2-ой квартал текущего года денежные расходы населения ежемесячно составляют 76 тысяч тенге. По сравнению с 2020-ым, это на 23% выше. Согласно статистике, 90% расходов занимают потребительские. На материальную помощь, алименты, налоги приходится всего 10%. Что касается семейного бюджета, то 48% денежных средств уходят на продовольственные товары. А именно, на продукты питания. 27% уходит на покупку мяса и мясопродуктов, 17% — на хлебобулочные изделия. На оплату услуг приходится всего 14%. Из них 35% денежных средств приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг, 30% — на услуги транспорта и связи.

Алишер Ашимов

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