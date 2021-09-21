Полицейские проводят ОПМ «Участок»

Граждане, имеющие судимость, дебоширы, неблагополучные семьи, другие подучётные лица — более 1700 адресов проверили участковые инспекторы полиции в СКО с начала месяца.

Руслан Садулов, начальник отдела МПС УП г. Петропавловска:

— Cотрудниками полиции будет осуществлён подворный и поквартирный обход для максимального охвата населения административного участка. Изучение проблемных вопросов, профилактика правонарушений и преступлений. Сотрудниками полиции в ходе ОПМ «Участок» будут проверяться неблагополучные семьи, лица, состоящие на профилактических учётах.

Особое внимание уделяется безопасности подростков. За 20 дней ОПМ стражи правопорядка выявили 110 несовершеннолетних, находившихся вне дома после 23.00 часов без законных представителей. Привлечены к ответственности 66 родителей, пренебрегающих обязанностями по воспитанию. Полицейские проводят беседы в проблемных семьях.

Не прекращается и повседневная работа. Поступил вызов с улицы Букетова. Сотрудник полиции выехал прямо с обхода. Семья, недавно купившая квартиру, обнаружила под раковиной пакет с пистолетом. Стражи порядка оформили акт добровольной сдачи. Это оказался газовый пистолет, его направили на экспертизу.

В районах полицейские проверяют фермерские хозяйства, зимовки, деляны. Цель — не допустить незаконной эксплуатации труда. Ведётся работа по доставлению лиц БОМЖ в приёмник-распределитель, проверке владельцев оружия — усиление коснулось всего диапазона задач, которые решают участковые инспекторы. Всего в рамках операции «Участок» выявлено более 1300 различных правонарушений.

Алишер Ашимов