Обучающий тренинг «Серебряное волонтёрство» прошёл в областном совете ветеранов

Юнны, активны и добродушны. Как правило, такими предстают перед нами добровольцы. Но, представители «серебряного волонтёрства» опровергают этот стереотип. С февраля они провели больше 30 акций. Они делятся своим опытом с молодыми.



Сауле Тахметова, председатель Совета ветеранов СКО:



— Есть такое мудрое изречение «Нужно уделять столько сил и времени уделять своему волонтерству, делать добрые дела, сколько тебе лет». Если мне 68 лет, то я должна 68% времени и сил уделять добрым делам. И когда человек совершает добрые дела, он становится счастливым.

Однако, цель тренинга — не только работать с молодежью, но и призвать других пожилых к волонтёрской деятельности. Показать, что добрые дела можно совершать в любом возрасте. Также встреча молодых и пожилых — это еще один повод поговорить об общих интересах, направленных на благо людей, считают добровольцы.

Рустем Арманов, председатель ОСО «За будущее Казахстана»:



— Главная задача заключается в том, чтобы объяснить цели данных направлений. Помимо этого рассказать о том, какие проекты существуют, как можно писать подобные проекты и что нужно для развития данного направления.

Приняли участие в тренинге как начинающие, так и опытные волонтеры. Больше года Ажар Сыздыкова занимается озеленением и благоустройством улиц города, а еще помогает пожилым. Считает, что настоящему волонтеру для счастья нужна только искренняя благодарность людей.

Ажар Сыздыкова, волонтёр:



— Сегодняшнее мероприятие запомнилось мне тем, что мы встретились с «серебряными волонтерами», и они поделились свои опытом. Рассказали, как лучше волонтеру развиваться в этой сфере, ведь не каждый волонтер знает, чем ему нужно заниматься. Возможно, ты найдешь себя в медицинской сфере или же, наоборот, поможешь окружающей среде. Для волонтера самое главное — делать все от чистого сердца.

Всего мероприятие прошло в 4 блока с перерывом на кофе-брейк.

Гюзель Закария