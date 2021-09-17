«Послабления однозначно будут». Восстановит ли свою работу ресторанный бизнес?

Ресторанный бизнес не может выйти из затяжной комы. Североказахстанские рестораторы недоумевают, почему они не могут работать при соблюдении всех санитарных требований, когда как в загородных домах торжественные мероприятия отмечают на широкую ногу. Предприниматели предложили представителям гражданского штаба свой алгоритм и отметили, что в их секторе провакцинированных — 88% .

Андрей Фролов, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров СКО:



— У нас все рестораны готовы проводить, но, к сожалению, они простаивают уже около 2-х лет. Самое главное предложение — проведение мероприятий до 50-ти человек, где будут участвовать лица с зеленым статусом, то есть все вакцинированные. В том числе и весь персонал. Также будут соблюдаться основные требования, как термометрия и соблюдение социальной дистанции.

Предложение представители гражданского штаба поддержали и готовы принять меры.

Серик Беркамалов, представитель гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса:



— Постепенно послабления однозначно будут. Лучше, конечно, их пораньше приводить, если это обоснованно. На самом деле правильно. Лучше контролировать то, что возможно контролировать. Рестораны, кафе. В любом случае люди собираются в коттеджах, где абсолютно никакого контроля нет. Ни государственная, ни санитарная служба не видит, что там происходит.

Волнует предпринимателей и вопрос вакцинации. Согласно новому постановлению весь рабочий персонал обязан привиться или же иметь при себе справку о медицинском отводе либо результат ПЦР — тестирования. Однако, многие сотрудники отказываются от получения вакцины и проходить через систему «Ashyq».

Татьяна Белова, менеджер фитнес-клуба:



— По постановлению мы обязаны их отстранить, но по закону это неправомерно. Выше конституционного права нет ничего. Как поступать в данной ситуации? Я же не могу встать на входе и не пускать работника…

Серик Беркамалов, представитель гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса:



— Здесь вопрос не о его личном праве не вакцинироваться. Да, оно у него есть, вакцина ставится только с информированного согласия человека, но, в то же время есть точно такое же право на безопасную работу, на жизнь и здоровье тех граждан, которые вакцинировались. Об этом не нужно забывать. Наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека.

Активисты гражданского штаба добавили, в области сформируют свой региональный штаб, который будет реагировать на предложения предпринимателей, содействовать в решении их проблем.

Гюзель Закария