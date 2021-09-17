Подорожают ли ещё продукты питания в СК?

Ждать ли североказахстанцам новых цен на продукты? Именно с этого вопроса начали заседание общественного совета. С резким скачком цен уже сталкивались в начале лета. Тогда морковь и картофель для североказахстанцев были. что называется, на вес золота. Ценник на овощи равнялся стоимости экзотических фруктов, импортируемых из зарубежных стран. Тогда небывалое подорожание цен объяснили нехваткой продовольствия на юге страны. Успели ли подготовиться к этому сезону?

Данияр Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— Для стабилизации цен на овощи ведутся переговоры по закупу картофеля, моркови, лука репчатого по заниженным ценам. С руководителями торговых сетей мы тоже заключаем меморандум о снижении и поддержании цен и соблюдения надбавки.

Ажиотажа не будет, заверили здесь. Стабильной остаётся ситуация с заготовкой кормов. Сомнения в том, что их не хватит, наводила засушливая погода этого лета. Для зимовки скота необходимо заготовить 850 тысяч тонн сена. 97 % работ уже выполнили. 1 тонна корма обходится населению в 15 тысяч тенге.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Для поддержки подсобных хозяйств и малых семейных хозяйств по сниженным ценам проводятся ярмарки. Всего проведено 38 ярмарок с участием 298 хозяйств. 25сентября текущего года запланировано проведение большой сельскохозяйственной ярмарки, на которой будет реализация кормов.

Следующий вопрос повестки — реализация государственной программы «Еңбек». Благодаря ей с 2017 года наша область приняла больше 2,5 тысяч семей из трудоизбыточных регионов. Это почти 9 тысяч человек. Обратно уехали за этот же период 70 семей. Причины разные, говорят специалисты, и, кстати, они прописаны в договоре, который переселенцы подписывают по прибытию в регион. Поднимали вопрос и о качестве строительства домов для переселенцев. Из более тысячи выкупленных в 485 выявили замечания и дефекты. В большинстве из этого числа ремонтные работы уже завершили.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства СКО:



— Основными видами замечаний являются: замечания по устройству отмостки, утепление кровли, замена входных дверей, установка заборов, устройство септика, установка сантехники, отсутствие подключения к водоснабжению, возведения хозпостроек.

На качество повлияло то, что дома строились частными лицами. К жилью, которое возводилось сельхозпроизводителями, нареканий нет. Представители местной власти добавили, что прибывшим жильцам надо бы самим поаккуратнее относиться к эксплуатации жилья.

Жанель Бисенбаева