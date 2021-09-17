2 особо крупные партии наркотиков изъяли полицейские СКО за неделю

Правоохранительные органы

0:37 17 Сентября 2021

Отпускали лекарства без рецепта. Такое нарушение выявили в двух аптеках Петропавловска. Их проверили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек». Его цель — не допустить попадания в незаконный оборот подконтрольных наркотических средств и психотропных веществ. Полицейские проверили медицинские учреждения, промышленные предприятия, склады, аптеки, использующие в своей деятельности наркотические и психотропные препараты. За неделю выявили 18 нарушений. Параллельно с этим сотрудники активизировали работу по пресечению незаконного оборота наркотиков. Выявили 11 фактов, в двух случаях речь идёт об особо крупных размерах. Это почти 2 килограмма гашиша и около 30-ти граммов вещества, которое, предположительно, является синтетическим наркотиком. Также выявлен факт культивации наркосодержащих растений. Всего за время операции изъяли свыше 15-ти килограммов наркотиков.

Алишер Ашимов

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