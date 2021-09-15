В СКО стартовала кампания свободного выбора поликлиники

Гюзель Закария, корреспондент:



— В этом году в порядке прикрепления произошли некоторые изменения. Теперь приписаться можно к поликлиникам, которые находятся в пределах места проживания или же населенных пунктов, расположенных рядом с ним. Эта мера позволит избежать задержек при вызове мобильных бригад врачей.



Сменить медицинское учреждение можно в один клик. Для этого необходимо написать заявление на сайте электронного правительства. Также можно обратиться в ЦОН или напрямую в медорганизацию. Однако, этот способ доступен только определенным группам.

Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:



— К этой категории относятся: пенсионеры, у которых нет возможности авторизоваться на сайте электронного правительства: инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели, осужденные, отбывающим наказание в колониях, студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, и люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.



Отказ в прикреплении можно получить в случае проживания вне зоны обслуживания или же при перегрузке. Несмотря на то, что гражданам дали возможность выбрать поликлинику сейчас, воспользоваться ее услугами можно будет только с 1 января 2022-го.

Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:



— Если гражданин не воспользуется, либо не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой они были прикреплены.



Что касается иностранцев, то граждане стран ЕАЭС, находящиеся в республике по работе, могут подать заявление на прикрепление в любое время. Для этого при себе нужно иметь договор добровольного медицинского страхования и документ, удостоверяющий личность.

Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:



— Необходимо обратиться с заявлением в поликлинику для прикрепления. Также может обратиться в поликлинику как сам заявитель, так и представитель этого ДМС. Кроме того, хотелось бы сказать, если какие-то вопросы имеются можно обратиться на канал 1406, в мобильное приложение и телеграмм-бот.



Практику свободного прикрепления внедряют ежегодно. В 2020-ом по своему усмотрению место лечения выбрали 134 тыс 400 человек. Из них иностранцев — больше тысячи. Всего у североказахстанцев есть возможность прикрепиться к одной из 17 поликлиник.

Гюзель Закария