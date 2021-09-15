В Кызылжарском районе задержали троих мужчин по подозрению в незаконной охоте

Правоохранительные органы

22:23 15 Сентября 2021

Факт незаконной охоты на сибирских косуль полицейские выявили во время очередного рейда. Подозреваемыми оказались трое североказахстанцев. Двое из них — жители Петропавловска 52-х и 39-ти лет. Третий из Мамлютки. Задержали их прямо за разделкой животных. Тушу ещё одной косули обнаружили в багажнике автомобиля. Там же изъяли нарезной карабин 308-го калибра.

Гульжан Байтусова, старший следователь отдела полиции Кызылжарского района:

— Одна туша — разделенная, вторая туша — наполовину разделенная. Также в ходе осмотра изъяты топор, нож, карабин нарезной. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает лишение либо ограничение свободы сроком от 3 до 6 лет. Назначен ряд экспертиз, проводится следствие.

Природоохранные полицейские такие рейды проводят регулярно. С начала года в СК зарегистрировано 10 фактов незаконной охоты. Выявлено более 400 нарушений правил охоты.

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