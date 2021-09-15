27 ц/га рапса убирают в ТОО «Митронин» Кызылжарского района

Кирилл Митронин, директор ТОО «Митронин», Кызылжарский район:



— Мы второй год наблюдаем, что рапс засуху переносит легко. В прошлом году урожай варьировался в районе 2,5 тонн. А в этом году мы около 3 тонн уже получаем.



За высокими показателями стоит кропотливый труд. Рапс даёт урожай только тем, кто подходит с умом. Для выращивания маслички в ТОО «Митронин» 8 лет назад полностью переоснастили технопарк. Дело в том, что с рапсом работать в разы сложнее. К примеру, один высокопроизводительный комбайн в день убирает 50 га пшеницы, но только 25 га рапса. Нагрузка на технику большая. Хватает нюансов и до посевной. Это поле ещё прошлой осенью начали готовить специально для рапса.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Для этой культуры очень важно высокое содержание влаги. Здесь почву пропахали на глубине 35 см. Это спасло урожай от засухи. Весь май и июнь осадков на этом поле не было.



Зато в почве был запас влаги 600 мм. Для этого весной дважды делали закрытие. Большую роль сыграли и минеральные удобрения. Их в хозяйстве вносят на всей площади посева. Провели две химобработки от вредителей, ещё одну против сорняков.

Кирилл Митронин, директор ТОО «Митронин», Кызылжарский район:



— Для того, чтобы масличными заниматься, нужно определенный порядок выстроить. Масличные требуют правильной заделки. Пришлось переоснастить весь парк сеялок. Нужно идеально выровненное поле, подготовленное. Глубина заделки масличных очень маленькая. Нужно очень точно положить семя в землю.

Хозяйство работает в поле с 1998 года. Сейчас получают урожай пшеницы на уровне 18-20 ц/га. Масличные сеют с 2013, рапс — последние 6 лет. Добились урожайности 27 ц/га. Уборку в хозяйстве завершили на 60%. Что касается данных по области, североказахстанские аграрии убрали 80% зерновых. Средняя урожайность 10,7 ц/га. Насчёт данных по масличным, в управлении сельского хозяйства нам ответили, что «конкретных цифр нет».

Айгерим Мукашева