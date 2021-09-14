«Журналист в погонах» или как перевоплотиться в полицейского на день

Гюзель Закария, корреспондент:



— Днем и ночью на страже порядка. Дело их жизни — оберегать других. Каждый в детстве хотя бы раз мечтал побывать на их месте. И сегодня мы прибыли в городской отдел полиции, чтобы узнать , как проходят будни наших полицейских.



Звонок — вот с чего начинается каждое дело. После него полицейские незамедлительно приступают к работе. На счету каждая минута.

Тимур Бимаков, старший инспектор-дежурный ГУСС ЦОУ:



— При поступлении сообщения о преступлениях на место направляется следственно-оперативная группа в составе оперуполномоченного, следователя, криминалиста, при необходимости отправляется кинолог. За сутки по городу поступает около 30-40 сообщений о преступлениях, происшествиях.

На одно из таких мы отправились со следователем. На сборы всего 5 минут. Нужно успеть поймать злоумышленника по горячим следам.

На месте происшествия необходимо уделять внимание каждым деталям, находить улики и зацепки, по частям собирать мотив преступления. Опытный полицейский первым делом проверит участок на наличие камер. Они помогают распутать даже самое сложное преступление.

Следующий этап — допрос. На нем выявляют все тонкости совершенного преступления. В этом кабинете допрашивают как свидетелей, так и подозреваемых. Перед нами сейчас мужчина среднего возраста, отвечает невнятно, нервничает. Однако, опытному следователю расколоть злоумышленника не составит труда. Жайнагуль Ташмаханова считает, что собеседника можно прочитать по его действиям, повадкам. Вот уже 9 лет она раскрывает самые разные преступления.

Жайнагуль Ташмаханова, старший следователь СО УП г. Петропавловска:



— Я расследую, в основном, преступления имущественного характера, то есть кражи, грабежи, разбои и так далее. Если у нас есть подозреваемое лицо, мы доказываем его виновность, собираем доказательства и направляем в суд. По закону для расследования уголовного дела дается 2 месяца, но иногда бывают такие преступления, что мы можем продлевать сроки расследования на 3-4 месяца. К ним относятся тяжкие преступления, резонансные.

Всего за 8 месяцев в регионе произошло почти 2130 преступлений, львиную долю которых составляют кражи, грабежи и мошенничества.

Гюзель Закария