Свыше 4 млн тенге могут получить школьники за 1 место на международных олимпиадах

«Одна из главных проблем нашего образования — низкая зарплата педагогов». Об этом Президент сказал в своём Послании. Напомню, зарплату воспитателям, учителям и преподавателям подняли на 25% с января текущего года. Токаев объявил о решении продолжить повышать зарплаты и в будущем. Для этого в течение следующих трех лет дополнительно выделят свыше 1 триллиона тенге. Вместе с повышением статуса педагога это стало главными причинами того, что педспециальности снова стали популярны.

Жадыра Жумагалиева, учитель лицея-интерната «Білім-Инновация»:



— В этом году, как мы наблюдаем, выпускники школ поступают именно на педагогические специальности. Это означает, что через 4-5 лет в школу придут очень конкурентоспособные, сильные специалисты.

Говорится в Послании и о материальном стимулировании учащихся, увлеченных наукой, и их руководителей. В дальнейшем школьникам, занявшим призовые места на международных олимпиадах, будет присуждена денежная награда.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:



— В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии. За первое место — 1500 МРП (4 375 500 тенге), за второе место — 1000 МРП (2 млн 917 тысяч тенге) и за третье место — 500 МРП (1 458 500 тенге).



Предусмотрят денежные премии и для педагогов — наставников, которые подготовили победителей. Ещё одно новшество, о котором говорится в Послании, — переподготовка учителей. Теперь педагоги будут проходить её не каждые 5 лет, как раньше, а раз в 3 года. При этом нельзя допустить, чтобы педагоги проходили эти курсы за свой счет.

Жадыра Жумагалиева, учитель лицея-интерната «Білім-Инновация»:



— Мы в прошлом учебном году на себе испытали, что дистанционное обучение потребовало от педагогов очень быстрого повышения своих цифровых знаний в сфере. Сейчас такое время не то, что каждые 5 лет, каждый учебный год надо повышать свои знания сфере цифровых технологий и методических изменений.

Острой проблемой в образовании остается нехватка мест в школах, отметил Токаев в своём Послании. Сейчас дефицит составляет 225 тысяч. Но, если не предпринять срочных мер, то к 2025 году не хватать будет уже млн.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ. Помимо строительства за счет бюджета, к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор. Следует начать поэтапный переход на подушевое финансирование и полнокомплектных сельских школ.



Также Президент отметил, что в Казахстане продолжат реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». Сейчас неохваченными остаются 237 тысяч человек из числа NEET. Ежегодно 50 тысяч абитуриентов поступают на платной основе, 85% из них относятся к категории малообеспеченных. Такое положение нужно исправить. Следует обеспечить стопроцентный охват бесплатным ТиПО по востребованным специальностям, заключил Касым-Жомарт Токаев.

Айгерим Мукашева