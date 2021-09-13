Идеи дебатёров заинтересовали представителей антикоррупционной службы

Мало ужесточить закон, коррупция должна стать социальным злом для каждого жителя страны. Это основа скандинавской модели борьбы с взяточничеством. По ней следует направить силы на профилактику и воспитать новое поколение, в сознании которого коррупция неприемлема. Такую точку зрения отстаивает левый угол. Их оппоненты, напротив, считают, залог успеха в борьбе с коррупцией — максимальное ужесточение наказания, вплоть до смертной казни.

Рустем Арманов, дебатёр:



— Поиск данной модели через дебаты — это очень интересная и познавательная площадка, так как позволяет дебатёрам посмотреть модели других стран и проанализировать те или иные методы в современных реалиях РК. Самое главное, что дают дебаты, — понимание того, что происходит в современном мире. Это позволяет оставаться в импульсе тех событий, которые сейчас происходят, и принимать своё решение, мнение.

Дебаты — это не площадка, где человек отстаивает своё мнение, говорят собравшиеся. Это игра, где сторона защищает позицию, которая выпала по жребию. Часто во время дискуссий звучат интересные и продуманные предложения.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Сейчас не применяется условно-досрочное освобождение к лицам, которые совершили тяжкие, особо тяжкие коррупционные преступления. Они сразу направляются в места лишения свободы средней либо максимальной безопасности, т.е. не как ранее в колонии поселения. Из года в год всё, что предлагает молодёжь и общественные организации, обсуждается, обобщается центральным госорганом и вносится в рамках национального доклада на имя главы государства.

Кто знает, возможно, идеи, прозвучавшие сегодня в этом зале, через год будут на рассмотрении в правительстве. Потому такие дискуссии нужно проводить чаще, говорят члены жюри, так можно услышать мнение молодёжи. Кроме того, в каждой школе есть клуб «Адал ұрпақ», которые тоже регулярно устраивают дебаты, в том числе и на тему коррупции.

Айгерим Мукашева