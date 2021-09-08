ВОЗ: «Мир прошёл пик заболеваемости коронавирусом»

Мир прошёл пик заболеваемости коронавирусом, заявили во Всемирной организации здравоохранения, однако ситуация с распространением COVID-19 не перестает вызывать беспокойство. Каждую неделю регистрируется около 4,5 миллиона новых случаев заболевания, а число смертей достигает 68-ми тысяч в неделю. При этом ВОЗ говорит о том, что оба показателя являются заниженными. Что касается эпидситуации в Казахстане, за сутки COVID подтвердился больше чем у 3600 человек. 79 из них – жители Северо-Казахстанской области.

Число выздоровевших в Казахстане превосходит количество заболевших. За сутки победили вирус и вылечились почти 6 900 пациентов. Но, 87 тысяч казахстанцев сейчас продолжают получать лечение, 18-ти тысячам из них требуется медицинская помощь. Они находятся в стационарах. Больше тысячи — в тяжелом состоянии, 378 — в крайней степени тяжести, почти 200 — на аппарате ИВЛ. В «зеленой» зоне по-прежнему только Туркестанская область. В «желтой» — Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская. По данным на 8 сентября, первый компонент вакцины от коронавируса получили 6 миллионов 928 тысяч человек, полный курс иммунизации прошли 5 миллионов 755 тысяч казахстанцев.

Айгерим Мукашева