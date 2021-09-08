Льготные кредиты выдают выпускникам проекта «Бастау»

От парикмахерских и химчисток до мини-ферм и теплиц. Североказахстанцы продолжают воплощать в жизнь интересные и нужные для населения бизнес-идеи. В этом им помогает проект «Бастау». Только за последние 4 года обучение азам предпринимательства прошли более 7 тысяч североказахстанцев, 5 тысячам выдали сертификаты о завершении проекта. Но лишь 1,5 тысячи смогли получить финансирование, чтобы реализовать бизнес-идею. Проекты ещё 3 тысяч выпускников нуждаются в поддержке. Для оставшихся за бортом во всех регионах страны создали микрофинансовые организации. Они будут поддерживать проекты исключительно тех, кто обучился по «Бастау».

Нагашибай Куркенов, директор МФО «Атамекен Кызылжар»:



— Основные условия по этой программе: процентная ставка – 6% годовых. Максимальная сумма, которую мы можем предоставить, для района — 7,2 млн тенге, для города — около 19 млн. Максимальный срок кредита для развития животноводства и сельского хозяйства – 8 лет, на различные виды бизнеса – до 5 лет. Также предоставляется льготный срок по кредитованию, который составляет 1/3 от всего срока кредита.

80 выпускников проекта «Бастау» уже подали заявки на финансирование. Через микрофинансовую организацию «Атамекен Кызылжар» льготные кредиты выдадут на общую сумму 1 млрд тенге в этом году. В дальнейшем сумму увеличат, так как обучающихся с каждый годом становится больше.

Рахимбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:



— С начала года по проекту обучение прошли 892 участника. Все они успешно завершили и получили сертификаты, которые дают возможность в дальнейшем принять участие как в льготном кредитовании под 6% через систему «Казагро» или МФО «Атамекен Кызылжар», получить через центры занятости безвозмездные гранты до 200 МРП на открытие бизнеса.

Стоит отметить, льготный кредит не выдают для приобретения земельных участков на индивидуальное жилищное строительство и недвижимого имущества, рефинансирование или погашение кредитов, а также на потребительские цели. Для подачи заявки выпускники «Бастау» в сельской местности могут обратиться в районные филиалы Палаты предпринимателей. Жители Петропавловска – непосредственно в микрофинансовую организацию, которая находится в БЦ «Квартал» на 4 этаже.

Айгерим Мукашева