Журналисты СКО приняли участие в экспедиции «Атамекен»

В суете будних дней мы не должны забывать о ценностях наших предков. С такой идеей североказахстанские СМИ приняли участие в экспедиции «Атамекен», посвященной 30-летию Независимости страны. Проходит она в рамках проекта «Сакральная география РК». Организаторами выступили представители республиканских газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

Группа журналистов посетила Айыртауский район. Там расположены 6 сакральных объектов республиканского значения. Одно из них — усадьба «Айганым», бабушки Шокана Уалиханова. Именно здесь вырос известный ученый, зародились его стремления, знания и личность. В радушном доме частенько гостили акыны, такие как Орынбай, Арыстанбай, Жанак. По историческим сведениям, именно у акына Жанака шестилетний Шокан записал поэму «Козы-Корпеш и Баян-сулу». Айганым первой среди казахских женщин исполняла обязанности хана в течение 13 лет, была очень образованной, мудрой и дальновидной. Эта усадьба — постоянное место зимовки Айганым. Переступив порог поместья, чувствуется атмосфера того времени. Музейный комплекс имеет более 8-ми тысяч экспонатов. Увидеть родовое гнездо знаменитого ученого каждый год приезжают тысячи туристов со всех уголков планеты: Турции, Вьетнама, Америки, Китая, стран СНГ и Европы. Это место важно для истории Казахстана. Поэтому журналисты хотят привлечь внимание к сакральным местам региона.

Алия Икамбаева, собственный корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда»:



— Эти места привлекательны не только в плане истории, но еще и туризма. Здесь большой потенциал. И поэтому, конечно, нужно приводить в порядок дороги, ставить дорожные указатели и повышать качество жизни местного населения. Тогда мы можем говорить о будущем. Тогда мы можем говорить о связи поколений. В суете будних дней мы не должны забывать о таких вечных ценностях.

Диана Салихова