В СКО с рабочим визитом побывал Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В ходе беседы с руководителями и работниками сельхозформирований Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в недавнем Послании он поставил ряд задач по развитию аграрной отрасли.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Нам нужно усовершенствовать и привести в порядок нашу политику в области субсидий. Об этом я сказал в Послании, здесь все должно быть четко. Есть мнения, что в будущем субсидии уйдут в прошлое — их заменят кредиты под низкий процент. Но сейчас мы должны помогать сельхозпроизводителям.

Наряду с этим президент указал на необходимость гибкой тарифной политики, выразив озабоченность снижением экспорта готовой переработанной продукции, в частности, муки.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Мы традиционно поставляем муку на рынки Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. Считаю, что правительство в целом, министерство торговли должны более предметно заниматься вопросами тарифного регулирования. Правительство ставит вопрос о введении в будущем экспортной пошлины на зерно. Но сейчас с учетом складывающейся ситуации, думаю, делать это преждевременно. Поэтому нам нужно включать механизм субсидий, чтобы помочь товаропроизводителям, в особенности производителям муки. Мы должны поставлять готовую, переработанную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.

Обеспечение агропромышленного комплекса передовой техникой — еще одна важная задача, подчеркнул глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом сельхозтоваропроизводителей должны поддерживать в Правительстве. По поручению Президента в кабинете министров продолжат реализовывать соответствующую политику.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Техника должна быть доступна для всех аграриев.

Что касается кредитов, эта политика будет продолжена. Кредитная ставка должна быть низкой. Я придаю этому вопросу большое значение.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономической ситуации в регионе и перспективах развития агропромышленного комплекса.

Алишер Ашимов