СКО перешла в «жёлтую» зону по темпам распространения КВИ

Здравоохранение

22:15 6 Сентября 2021

СК перешёл в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Там же сейчас Жамбылская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёном» поле один регион — Туркестанский, остальные — в «красной» зоне. При этом в целом по Казахстану заболеваемость снижается. За прошедшие сутки выявили почти 3 900 новых случаев. Свыше тысяч ковид-положительных в Алматы. Около 500 /пятисот/ заболевших — жители Карагандинской области, ещё 330 — из столицы. В нашей области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 74 человека. Выздоровели 120 североказахстанцев. Сейчас в стране лечение получают 93 тысячи человек. Около 1,5 /полутора/ тысяч находятся в тяжелом состоянии, 425 — в крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ — 201 казахстанец.

Айгерим Мукашева

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