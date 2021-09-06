Детский коррекционно-развивающий центр «Gali & Leo» набирает группу детей от 3-х лет и выше

Ольга Исакова о курсах в «Gali&Leo» узнала от знакомых. С тех пор приводит своего сына сюда на занятия с логопедом. У него были проблемы с произношением некоторых букв. Результат не заставил ждать, уже через месяц в речи Кирилла появились такт и чёткость, говорит Ольга.



Ольга Исакова, жительница г.Петропавловска:



— Он довольный. Ему нравится. Нам дают домашние задания, мы занимаемся дома. Он с утра встает, ему хочется идти. Мы пришли, вообще, не считали. Сейчас он уже до 20-ти считает. Результат заметен. Также читать научились по слогам. Произношение хромало с буквами «Л» и «Р» сильно. Сейчас у него нет этой картавости, полностью ее убрали. С «Л» еще запинается, поэтому мы будем еще продолжать ходить, чтобы доработать это все.



Быстрого результата здесь добиваются благодаря индивидуальному подходу к каждому ученику. При поступлении с ребенком разговаривает специалист, который выявляет дефекты и, исходя из них, составляет план обучения. Татьяна Изотова корректирует у детей пробелы в речи. Она считает, что такие занятия помогают детям обрести уверенность и избавиться от страха ошибиться.

Татьяна Изотова, логопед-дефектолог коррекционно-развивающего центра «Gali & Leo»:



— К нам приходят разные дети, как говорящие, так и не говорящие. С не говорящими детьми мы запускаем речь, с говорящими — ставим звуки. То есть те звуки, которые дети не говорят, не выговаривают. Все индивидуально, зависит от запроса родителей. У нас есть, как и индивидуальные занятия, так и занятия в группах. — Мы используем разные методики для постановки звуков, для адаптации детей.

Коррекционные классы посещают ребята от 3-х до 5-ти лет. К ним относятся дети, которые не могут заниматься в обычных классах или же испытывающие затруднения в обучении. А еще…

Ильина Попова, руководитель коррекционно-развивающего центра «Gali & Leo»:



— Дети с такими диагнозами, как общее нарушение речи, запоздалое психическое развитие, запоздалое речевое развитие, расстройства аутистического спектра.

Руководитель центра считает, что ранее выявление нарушений в развитии ребенка и своевременное обращение в специальный центр поможет преодолеть затруднения к моменту поступления в школу. В целом, центр работает по нескольким направлениям. Первое — коррекционные классы, второе — дошкольные подготовительные курсы и группы продленки.

Ильина Попова, руководитель коррекционно-развивающего центра «Gali & Leo»:



— Плюс ко всему у нас есть группа продленного дня на казахском языке обучения, где дети с 1-го по 4-ый класс могут выполнять домашние задания на казахском языке, также корректировать или более углубленно изучать казахский язык. У нас есть группа продленного дня и на русском языке обучения. Помимо стандартных домашних заданий педагог обращает внимания на те моменты, которые были не усвоены ребенком в период образовательного процесса.

Еще центр обеспечивает детей горячим питанием и развозом в школы сразу после занятий. Сейчас в «Gali&Leo» обучаются порядка 30 детей, 12 из них — в коррекционном классе.

Гюзель Закария