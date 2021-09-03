В СКО убрали 1,3 млн га зерновых и зернобобовых

Сельское хозяйство

22:27 3 Сентября 2021

В текущем году площадь сельскохозяйственных культур по области составила 4,3 млн га. Аграрии убрали порядка 1,3 млн га зерновых и зернобобовых культур или 45.8 % от общей площади. Намолотили 1,4 млн тонн зерна при урожайности 10,5 ц/га. Наивысшая урожайность в районах Кызылжарский — 14,0 ц/га, Есильский — 11,8 ц/га. В уборочной кампании задействовали более 7 тысяч комбайнов, больше половины — высокопроизводительных, порядка 4 800 жаток, 12 800 — тракторов. На сегодня нагрузка на 1 комбайн составляет 319 га. С начала года дополнительно приобретено 1,7 тысячи единиц техники на 46 млрд. тенге. Выделено 75 тысяч тонн горюче-смазочного материала. С урожая текущего года на 30-ти хлебоприемных предприятиях приняли 106 тыс. тонн зерна.

Дарья Пышмынцева

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