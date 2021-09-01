477 пожаров произошло в СКО с начала года

ДЧС

22:16 1 Сентября 2021

Почти в 3 раза увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом. Всего в области с начала года зафиксировали 477 пожаров, в которых погибли 36 человек. Только за прошедшую неделю в регионе вспыхнуло 15 пожаров. Один из них развернулся в районе им. Г. Мусрепова. Там мужчина складировал корма поверх электрических проводов. В итоге из-за короткого замыкания у сельчанина загорелось 15 тонн сена. К слову, на территории района за 8 месяцев зарегистрировали 36 пожаров.

Санат Мукашев, начальник отдела по ЧС района им. Г. Мусрепова:

— Из 36 пожаров 28 произошли в жилом секторе. Материальный ущерб составил 24 млн 751 тыс тенге, в жилом секторе — свыше 23 млн. В пожаре погиб один человек в селе Чистополье. Он находился в нетрезвом состоянии. Основными причинами пожара являются неправильное устройство и эксплуатация отопительных печей, также электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.

Гюзель Закария

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