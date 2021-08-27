Как петропавловцы отмечают День Конституции РК

Накануне Дня Конституции республики юристы вместе с активистами ассамблеи народа Казахстана решили узнать, хорошо ли жители города знают историю своей страны, государственную символику. Для этого они вышли на самую длинную и оживленную улицу Петропавловска — Конституции Казахстана. Там любой прохожий смог поучаствовать в викторине.

Тот, кто правильно ответил на все вопросы, получает шоколадку. Сладкий приз приготовили не только для участников викторины. Порадовали и маленьких жителей города. Мальчишки и девчонки раскрывают свой талант в конкурсе рисунков.

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»

— Дети очень любят сладкое. Это, так сказать, мотивация для них, чтобы они были активные. И, таким образом, мы хотим, чтобы сладкое ассоциировалось у них с праздником. Сейчас мы приглашаем прохожих. Тех, у кого есть дети. Объясняем, что накануне праздника мы приглашаем их детей поучаствовать.



7-летняя Айзара очень любит рисовать. И, когда узнала о конкурсе, не смогла пройти мимо.

Айзара Балтабек

— Я рисую цветочек. Я рисую фломастерами или карандашами. Сейчас я рисую фломастерами. Я все люблю рисовать. Например, цветочки, замки всякие.

В этом конкурсе нет победителей и проигравших. Любой, кто решил участвовать, получил приз. Цель таких акций — привлечь внимание к изучению главного закона республики, воспитать в детях уважение к нему.

Диана Салихова