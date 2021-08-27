Как петропавловцы отмечают День Конституции РК

Общество

22:07 27 Августа 2021

Накануне Дня Конституции республики юристы вместе с активистами ассамблеи народа Казахстана решили узнать, хорошо ли жители города знают историю своей страны, государственную символику. Для этого они вышли на самую длинную и оживленную улицу Петропавловска — Конституции Казахстана. Там любой прохожий смог поучаствовать в викторине.

Тот, кто правильно ответил на все вопросы, получает шоколадку. Сладкий приз приготовили не только для участников викторины. Порадовали и маленьких жителей города. Мальчишки и девчонки раскрывают свой талант в конкурсе рисунков.

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»

Дети очень любят сладкое. Это, так сказать, мотивация для них, чтобы они были активные. И, таким образом, мы хотим, чтобы сладкое ассоциировалось у них с праздником. Сейчас мы приглашаем прохожих. Тех, у кого есть дети. Объясняем, что накануне праздника мы приглашаем их детей поучаствовать.

7-летняя Айзара очень любит рисовать. И, когда узнала о конкурсе, не смогла пройти мимо.

Айзара Балтабек

Я рисую цветочек. Я рисую фломастерами или карандашами. Сейчас я рисую фломастерами. Я все люблю рисовать. Например, цветочки, замки всякие.

В этом конкурсе нет победителей и проигравших. Любой, кто решил участвовать, получил приз. Цель таких акций — привлечь внимание к изучению главного закона республики, воспитать в детях уважение к нему.

Диана Салихова

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