Выставка, посвященная 115-летию Ивана Шухова, открылась в Петропавловске

Очки, личный дневник, портфель, фото и документы — на стеллажах личные вещи Ивана Петровича Шухова. Они создали целую атмосферу дома-музея писателя в Жамбылском районе. Оттуда всё это и привезли.

Елена Колесникова, экскурсовод:



— Наиболее интересными экспонатами являются рукописный дневник писателя и первые издания книг. Такие, как «Горькая линия» — 1931 г. и «Ненависть» — 1932г. Представлены здесь и книги в переводе на различные языки. На государственный и на французский, румынский, украинский.



На выставке представлена картина казахстанского художника Анатолия Бургаева. На ней писатели -земляки Иван Шухов, Габит Мусрепов и Сабит Муканов. Они дружили с самого детства. И все трое прекрасно владели казахским языком. Шухов переводил на русский книги своих товарищей. А также описывал знакомство с ними и дальнейшие встречи в своих произведениях.

Елена Колесникова, экскурсовод:



— В «Пресновских страницах» Иван Петрович рассказывает о том, как он побывал в одной из поездок со своим отцом Петром Семеновичем Шуховым. Там он познакомился с аульскими мальчишками. Как он их описывал — «с казашатами», которые играли в «бабки». Это старинная народная игра. У них возник конфликт, на фоне которого зародилась их дружба. У них возникла драка. И потом уже Иван Петрович оценил бойкость, остроту ума Габита Мусрепова и Сабита Муканова. Далее, так сложилась судьба, что в будущем они были членами Союза писателей и работали на одном поприще.



В зале — представители общественности и ветераны труда. Владимир Тимошин — тоже писатель и много знает о своем именитом земляке. Говорит, решил писать книги с того дня, как прочитал первую книгу Ивана Шухова. Узнав о выставке, не упустил момент еще раз прикоснуться к его творчеству.

Владимир Тимошин — писатель:



-Какая ваша самая любимая книга И.П.Шухова?

-Да много, вот роман «Горькая линия».



— Чем он Вам нравится?

-Прямотой, душой, верой. Настоящей верой в жизнь, где все люди равны и над умами стоит прозрение к дружбе. Вся его роль в этом заключена. Скромный домик в Пресновке, его образ сельский.



За свою творческую карьеру петропавловец написал три книги и несколько стихов. Посвятил их родному краю, его свободе и колориту. На этом он не планирует останавливаться и хочет пополнить свой творческий багаж. А еще призывает молодежь читать произведения Ивана Шухова. В залах резиденции Аблай хана выставка продлится неделю. Дни приёма — вторник и воскресенье.

Диана Салихова