В Казахстане охват населения вакцинацией от COVID-19 составил 64%

В стране постепенно улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией. За последние две недели уровень заболеваемости снизился на 10%, загруженность инфекционных коек — на 12. Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра страны Аскара Мамина рассказал министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, представленные данные наглядно демонстрируют эффективность вакцинации. Первый его компонент получили около 6,5 млн. казахстанцев, более 5 млн — прошли полный курс. Это 64 % от общего населения. Наибольший охват отмечается в 9-ти областях страны, среди них есть и наш регион. Также министр рассказал о предположительных прогнозах эпидемиологической ситуации на ближайшие месяцы. При пессимистичном сценарии среднесуточное число заражённых в сентябре составит до 6 300 случаев, в октябре — до 2 400. При оптимистичной ситуации в следующем месяце число заболевших может превысить 4 тысячи. В октябре — до 1 300 заражённых в сутки.



Алексей Цой, министр здравоохранения РК:



— Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население. В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать граждан, которые до настоящего времени еще не вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации. Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и здоровье наших близких и коллег.

Жанель Бисенбаева