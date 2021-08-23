Двоих бездомных задержали по подозрению в совершении кражи и хулиганства

Ночуют под балконами, распивают спиртные напитки, что небезопасно для горожан. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ» полицейские задержали двоих бродяг, подозреваемых в совершении кражи и хулиганства.

Оба переданы в следственный отдел городского управления полиции, ведётся следствие. За три дня ОПМ в приёмник-распределитель стражи порядка доставили 217 человек, водворены 14 лиц категории БОМЖ. Всего с начала года выявлено более 800 бездомных. Сообщить о лицах без определенного места жительства североказахстанцы могут по телефону, указанному на экране или через мобильное приложение «102» .

Раиса Зуева, полицейский приёмника-распределителя УП г.Петропавловска:



— Ежедневно с 9 до 19 часов в приемник-распределитель сотрудниками полиции поставляются лица без определенного места жительства. После доставления — проверяются по всем специальным учетам, ставятся на фото и видео учеты, при необходимости — оказываем медицинскую помощь. В среднем, ежедневно в приемник доставляется 10-12 человек.

Алишер Ашимов