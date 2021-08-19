Православные отмечают Яблочный Спас

Разное

22:36 19 Августа 2021
19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Это день, когда природа переходит от лета к осени.

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