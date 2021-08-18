Алексей Цой обратился к казахстанцам

По его данным на сегодня все регионы Казахстана, за исключением Туркестанской области, находятся в «красной» зоне. Министр здравоохранения также рассказал, что на протяжении последних трех недель в стране отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, превысил 40%. Это связано с воздействием более агрессивного дельта-штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью. Соблюдая простые правила, можно спасти сотни человеческих жизней, отметил Алексей Цой.

Алексей Цой — министр здравоохранения РК:

-Статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих. Убедительно прошу граждан, представляющих опасность для окружающих, проявить гражданскую ответственность и не вносить свой вклад в распространение вируса.

Дарья Пышмынцева